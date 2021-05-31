Страховые компании увеличили сбор платежей через посредников в 2,3 раза

Украинские страховые компании в январе-марте собрали по заключенным через посредников-резидентов договорам страхования 100,054 млн грн платежей, что в 2,3 раза больше по сравнению с первым кварталом 2020 года (43,060 млн грн).

Согласно данным Национального банка Украины, количество заключенных договоров через посредников-резидентов в пользу страхователей в этот период увеличилось с 1,65 тыс. (в первом квартале 2020-го) до 21,2 тыс., передает Интерфакс-Украина.

Из общей суммы собранных платежей премии по обязательному страхованию составили 8,26 млн грн (10,1 тыс. договоров), имущественному – 50,8 млн грн (572), личному – 35,4 млн грн (10,437 тыс.), страхованию жизни – 1,15 млн грн (семь), страхованию ответственности – 4,35 млн грн (70).

Сумма вознаграждения за предоставление таких посреднических услуг возросла в 2,9 раза – до 18,4 млн грн.

По данным НБУ, перестраховочные платежи, полученные перестраховщиками-резидентами по 49 договорам перестрахования, заключенным брокером в пользу перестраховщиков, составили 19,921 млн грн.

Перестраховщикам-нерезидентам через брокеров было передано в перестрахование по 106 договорам (первый квартал 2020-го - 59) 413,169 млн грн, что на 63,7% больше, чем за январь-март годом ранее. При этом выплаты составили 41,642 млн грн, что на 45,5% меньше, чем в первом квартале 2020 года.

Вознаграждение брокеров по итогам января-марта этого года не указывается.