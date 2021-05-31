Зеленский назначил нового главу Кировоградской области

Президент Владимир Зеленский назначил Марию Чорную главой Кировоградской областной государственной администрации ОГА.

Соответствующий указ №214/2021 от 27 мая обнародован на сайте президента.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 26 мая согласовал назначение Марии Чорной главой Кировоградской областной государственной администрации.

Мария Чорная до назначения главой ОГА возглавляла департамент агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации, а до этого была заместителем директора, начальником управления экономической политики и финансового обеспечения данного департамента.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Зеленский назначил Назаренко председателем Кировоградской ОГА 27 августа 2020 года. Представляя нового руководителя области Зеленский предостерег Андрея Назаренко от повторения истории предыдущего председателя Кировоградской ОГА, который был задержан по обвинению в вымогательстве взятки.