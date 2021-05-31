Нацбанк упростил предоставление ежегодных аудиторских отчетов для банков

Национальный банк Украины упростил порядок предоставления банками ежегодного аудиторского отчета вместе с соответствующей финансовой отчетностью, отменив обязательное требование об их предоставлении в бумажном сброшюрованном виде.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка от 27 мая 2021 года №45, которые вступают в силу с 1 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщалось, Национальный банк в конце 2020 года разрешил банкам и небанковским финучреждениям отправлять документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи. Такое решение принято в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мер.