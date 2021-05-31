SkyUp запустит на лето авиарейсы в Албанию и Черногорию

Лоукостер SkyUp в конце мае-начале июня запустит масштабную полетную программу из аэропортов Украины по новым южным направлениям.

Так, из Запорожья авиакомпания уже полетела в Стамбул и Батум, 31 мая откроет рейс в столицу Албании Тирану, а с 5 июня - в Тиват в Черногории, передает avianews.com.

Полетная программа из Харькова включает рейсы в Одессу и Тиват. Они уже запущены.

Из Львова уже можно добраться рейсами SkyUp в Одессу. Также с 30 мая доступны перелеты в Тирану, а с 5 июня в Тиват.

В этом летнем расписании лоукостер возобновил внутренние полеты из Киева в Одессу.

Перед бронированием перелета нужно проверить, разрешен ли вам въезд в страну назначения. Также следует учитывать возможность ввода новых карантинных ограничений иностранными государствами, что может осложнить путешествие или сделать его невозможным. Из-за постоянно меняющихся правил авиакомпании регулярно пересматривают свое расписание - закрывают одни маршруты или сокращают частоту полетов по ним и открывают новые.

По украинским правилам, пассажир может рассчитывать на компенсацию при отмене рейса только в случае, если до вылета осталось меньше двух недель. Если авиакомпания успеет предупредить пассажира раньше об отмене рейса, он сможет получить только полный возврат стоимости авиабилета. При этом перевод денег обратно на счет может занять несколько недель или даже месяцев.

Ранее сообщалось, SkyUp в летней навигации 2021 года планирует запустить в столицу Албании Тирану авиарейсы сразу из четырех городов Украины - Киева, Харькова, Львова и Запорожья. В пик сезона лоукостер будет выполнять на всех маршрутах сразу по 11 рейсов в неделю.