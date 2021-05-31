Офис Венедиктовой потратил 2 миллиона на оборудование для выявления прослушки

Офис Генерального прокурора Ирины Венедиктовой 27 мая по результатам тендера заключил соглашение с ООО "Диджитал энд аналог системс/Digital and analog systems" о закупке аппаратуры спецназначения за 2 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 30 июня нужно поставить и настроить поисковый комплекс устройств негласного получения информации. Гарантийный срок на оборудование составляет один год.

Закупленный Офисом генпрокурора комплекс включает:

анализатор проводных линий Talan 0 производства "Research Electronics International LLC" (США) стоимостью 916 тыс. грн. На сайте продавца его цена немного дороже – 923 тыс. грн.

локатор нелинейных переходов Orion 4 HX производства той же "Research Electronics International LLC" (США) за 598 тыс. грн. На сайте продавца его цена – 605 тыс. грн.

поисковый комплекс Delta X 2000/6 Real-Time Advanced производства продавца за 478 тыс. грн. На сайте продавца и у других продавцов он стоит немного дороже – 484 тыс. грн.

эндоскопическую видеокамеру TVBTech 8803-AL производства фирмы "TVBTech" (Китай) за 12 тыс. грн. В интернет-магазинах такие видеокамеры продаются по 11-12 тыс. грн.

Стоимость договора на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 2,06 млн грн.

Единственным конкурентом победителя тендера с такой же аппаратурой было столичное ООО "Квирин", учредителями которого являются директор Владимир Максимов и Владимир Шибаев.

Столичная фирма "Диджитал энд аналог системс/Digital and analog systems" ("D.A.S.") принадлежит директору Сергею Тандуре и Юлии Кнуревой. Фирма основала общественное объединение "Комиссия по вопросам науки и информационных технологий" с ООО "Адамант" Ивана и Николая Петухова, которое является интернет-провайдером, предоставляет услуги дата-центра и так далее.

Со времени основания "Прозорро" в 2016 году победитель получил подрядов на 38,83 млн грн.