Нацполиция купила новые автозаки по 2 миллиона за штуку

Национальная полиция 19 мая по результатам тендера заказала ООО "Торговый дом Стройдормаш" автомобили специализированного назначения на 92,5 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 3 июля заказчику поставят 50 автомобилей спецназначения "Маршрут-2" СКС-FT-M2 производства ООО "Спец-Ком-Сервис" на базе фургона Ford Transit 2021 года выпуска с дизельным двигателем класса Евро-6 по 1,85 млн грн за штуку.

Автомобили с кондиционером, фронтальной подушкой безопасности водителя и системами безопасности переоборудуют для перевозки девяти взятых под стражу лиц в одной общей и пяти одноместных камерах, а также шести конвоиров.

Кроме того, они будут оснащены радиостанцией Motorola Solution DM2600 светодиодной панелью-балкой Ultra Slim 118-60Led C/C 12В, двумя проблесковыми маячками, системой видеорегистрации с монитором и GPS-трекером, а также будут окрашены по схеме полиции. Гарантийный срок на технику составляет два года.

Два с половиной года назад, в сентябре 2018 года полиция заказывала "Спец-Ком-Сервис" такие автозаки на четверть дешевле – по 1,51 млн грн. При этом курс доллара сейчас немного ниже.

Товар оплатят в течение 90 рабочих дней, то есть около трех месяцев после поставки.

Цена сделки всего на 0,004% ниже ожидаемой стоимости закупки в 92,5 млн грн.

Читайте также: Госбюро расследований купило автомобилей Skoda на 9 миллионов

Единственным конкурентом победителя тендера с такими же автомобилями производства "Спец-Ком-Сервиса" было ООО "Илта", причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Конечными бенефициарами соперника является директор Даниил Ярема, Ирина Цеголко, Павел Ярема, Роман Маркович, Андрей Волынец и Александра Волошиновская. Даниил Ярема был депутатом Львовского областного совета от "Нашей Украины" в течение 2006-2010 годов, а Ирина Цеголко является женой представителя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания во Львовской области Петра Цеголко.

Столичная "ТД "Стройдормаш" с начала работы "Прозорро" получила подрядов по крайней мере на 2,36 млрд грн. Она принадлежит директору Мирославу Гуйвану. Вместе с Александром Гуйваном, Ириной Чехивской и Виктором Ратошнюком он является конечным бенефициаром ООО "Спецбудмаш", которое за тот же период получило подрядов на 29 млн грн.

Учредителями "Спец-Ком-Сервиса" является Сергей Калюш из Вишневого и Михаил Городовых с Черкащины. Директором указан Василий Юрьевич Даниляк. Житель Вишневого с такими же ФИО до весны 2017 года был начальником штаба оперативного управления Киево-Святошинского ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области, а его жена Валентина Даниляк до лета 2020 года возглавляла Отдел контроля на городском электрическом транспорте и железнодорожном транспорте Управления государственного контроля на наземном транспорте.

С 2011 года "Спец-Ком-Сервис" получил тендеров на 2,44 млрд грн, преимущественно в системе МВД.