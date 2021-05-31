Россия готовится к отключению от международной системы платежей SWIFT, – Лавров

Финансовые власти России готовят решения в ответ на возможное отключение страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Москве, передает Интерфакс.

"Уверен, что наше правительство, и Центральный банк, и соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм ВТО", – сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможности отключения РФ от SWIFT.

Как сообщалось, ранее первый заместитель председателя российского центробанка Ольга Скоробогатова отмечала, что Банк России сейчас не видит рисков отключения РФ от SWIFT, в случае необходимости внутрироссийский трафик этой системы может быть переведен на созданный после 2014 года российский аналог – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

https://biz.censor.net/n3266280Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад продемонстрировать готовность ввести новые санкции в отношении России, в частности, отключив от международной системы банковских платежей SWIFT, чтобы сдержать агрессивные действия в отношении Украины.

Ранее Кулеба на совещании министров иностранных дел Европейского союза предлагал в дополнение к существующим европейским санкциям против отдельных российских чиновников подготовить пакет секторальных санкций против РФ. Однако затем он признал, что в странах Евросоюза нет консенсуса по этому вопросу.