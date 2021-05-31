Кабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" заместительницу Ермака

Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник, 31 мая, избрал членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлию Свириденко в качестве представителя государства.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №529-р от 31 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Свириденко назначена на срок до принятия решения Кабинетом министров о назначении представителей государства в набсовет "Нафтогаза", но не более одного года.

Как сообщалось, Юлия Свириденко занимает должность заместителя Офиса президента Владимира Зеленского. С сентября 2019 года она работала заместителем министра развития экономики и торговли Тимофея Милованова, после его увольнения продолжала работу в министерстве на должности первого замминистра до декабря 2020 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко предложил Кабмину рассмотреть не должность члена набсовета компании от государства кандидатуру Милованова.

Ранее Кабинет министров переизбрал еще на год пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые ранее объявили об отставке с 14 мая в связи с конфликтом вокруг смены главы компании. Глава набсовета Клэр Споттисвуд уточнила, что условием продолжения работы станет сохранение текущего состава правления "Нафтогаза".

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Полномочия Споттисвуд и Лескуа истекали 14 июня. Представителями правительства в набсовете являются Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекали в 2022 году.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.