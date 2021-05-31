Нацбанк исключил из реестров два кредитных союза

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений три участника небанковского рынка по собственным заявлениям.

Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 28 мая 2021 года.

Кредитный союз "Довира-Ичня" имел лицензию на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, которая была аннулирована на этом же заседании комитета. Объем обязательств кредитного союза составил 0,3 тыс. грн (0,00003% от общего объема рынка) по состоянию на 1 апреля 2021 года, а объем ее активов – 16,3 млн грн (0,7% от общего объема рынка).

Кредитный союз "Шанс" имел две лицензии – на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно следующего их возврата. Обе лицензии аннулированы 30 апреля 2021 года. Объем обязательств кредитного союза составил 607 тыс. грн (0,01% от общего объема рынка) по состоянию на 1 апреля 2021 года, а объем ее активов – 1 млн грн (0,01% от общего объема рынка).

ООО "Лизинговая компания "Альфа-Стар" имело лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу, которая была аннулирована 30 июля 2020 года. Также Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у девяти финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Отозваны все имеющиеся лицензии у:

ООО "ФК "Авансар" (ЕГРПОУ 40199031) три лицензии на предоставление услуг по факторингу, на оказание услуг по финансовому лизингу, а также на предоставление гарантий;

ООО "ФК "Армада" (ЕГРПОУ 41704491) две лицензии – на оказание услуг факторинга и предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;

ООО "Е-Кэш" (ЕГРПОУ 41548844) лицензию на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;

ООО "Каскад Финанс" (ЕГРПОУ 43481373) лицензию на предоставление услуг по факторингу;

ООО "Рио Фин" (ЕГРПОУ 42567894) две лицензии – на предоставление услуг по факторингу и на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;

ЧАО "СК "Капитал-страхование" (ЕГРПОУ 34807946) 12 лицензий на различные виды страхования;

ОДО "СК "Финтех" (ЕГРПОУ 43199867) шесть лицензий на различные виды страхования;

КС "Довира-Ичня" (ЕГРПОУ 33380455) лицензию на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита. Кредитный союз исключен из соответствующего реестра на этом же заседании Комитета.

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензий не избавляет финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.