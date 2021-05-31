Катарская компания выкупила пять солнечных электростанций у UDP Хмельницкого

Компания UDP Renewables бизнесмена Василия Хмельницкого и катарская инвестиционная энергетическая компания Nebras Power закрыли сделку по приобретению контрольного пакета акций в ряде активов в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщается в пресс-релизе компании UFuture Хмельницкого, речь идет о продажет солнечных электростанций "Скифия-Солар-1", "Скифия-Солар-2", "Фри-Энерджи Геническ", "Терслав" и "Сан Пауэр Первомайск".

Как сообщалось, катарская Nebras Power ранее также получила разрешение АМКУ на покупку у UDP Renewables операторов ветровых электростанций ООО "Волынь Вест Винд-1" и ООО "Волынь Вест Винд-2".

Согласно данным на сайте UDP Renewables, СЭС "Фри Энерджи" (18,3 МВт) начала генерацию электроэнергии в ноябре 2018 года, "Скифия-Солар-1" (13 МВт) – в марте 2019 года, "Скифия-Солар-2" (33 МВт) – в июле 2019 года. Заявленная мощность двух очередей "Волынь Вест Винд" – 57 МВт и 56,8 МВт.

Nebras Power основана в 2014 году со штаб-квартирой в Дохе, Катар. Согласно данным на сайте компании, она занимается стратегическими инвестициями в энергетике во всем мире, управляя 14 объектами генерации общей установленной мощностью 6,3 ГВт. Собственниками Nebras Power указаны катарская госкомпания Qatar Electricity and Water Company (QEWC) (60%) и Катарское инвестиционное управление (40%).

Напомним, в марте 2019 года Антимонопольный комитет разрешил польской компании Dymerka Solar Poland Sp. z o.o (подконтрольной испанской Acciona Energia Global) приобрести свыше 50% проекта солнечных электростанций (СЭС) "Арцыз-Солар" компании UDP Renewables Василия Хмельницкого.

Кроме того, АМКУ разрешил Dymerka Solar Poland Sp. z o.o приобрести свыше 50% в проектах солнечных электростанций (СЭС) ООО "Гудзовка-Солар-1" и "Гудзовка-Солар-2" компании UDP Renewables.