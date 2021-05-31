Новини

"Метинвест" Ахметова отчитался об увеличении выручки на фоне роста мировых цен

4620
"Метинвест" Ахметова отчитался об увеличении выручки на фоне роста мировых цен
Выручка Metinvest B.V., материнской компании группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, в феврале текущего года возросла на 17,9% или на $185 млн по сравнению с предыдущим месяцем – до $1,22 млрд с $1,03 млрд. В марте выручка группы выросла еще на 13,2%, или на $161 млн, по сравнению с предыдущим месяцем – до $1,38 млрд.

Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным итогам финансовой отчетности компании, общий показатель EBITDA по итогам марта составил $581 млн, что на $78 млн, или на 15,5%, выше показателя в феврале ($503 млн), при этом EBITDA от участия в СП составила $95 млн (в феврале - $86 млн), передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за март 2021 года составила "плюс" $233 млн (в феврале – "плюс" $257 млн), в том числе $13 млн - от участия в СП ($21 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона – $402 млн ($318 млн), в том числе от СП – $82 млн ($65 млн). Расходы управляющей компании составили $7 млн ($6 млн).

Общая выручка в марте состояла из выручки металлургического дивизиона в размере $1,05 млрд (в феврале – $920 млн), горнодобывающего дивизиона – $513 млн ($426 млн), внутригрупповые продажи составили $182 млн ($130 млн).

Общая задолженность компании в марте возросла на $240 млн по сравнению с февралем – до $3,27 млрд с $3,03 млрд. При этом объем денежных средств снизился на $210 млн – до $970 млн с $1,18 млрд.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $311 млн, в финансовой деятельности – $474 млн.

"Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД") в марте в объеме 109 тыс. тонн получил $67 млн. Кроме того, от перепродажи 261 тыс. тонн плоского проката получено $193 млн, 71 тыс. тонн длинного проката – $49 млн, 47 тыс. тонн чушкового чугуна – $27 млн.

В целом компания в марте реализовала 394 тыс. тонн полуфабрикатов на $240 млн, 911 тыс. тонн готовой металлопродукции на $686 млн, 178 тыс. тонн кокса на $57 млн.

Группа в марте реализовала 1,691 млн тонн железорудного сырья на $316 млн, 125 тыс. тонн угольного концентрата на $18 млн.

Читайте также: Зеленский о ренте на добычу руды: зарабатывать 200-300% за счет недр мы не дадим

Как сообщалось, Кабинет министров 12 мая одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который призван увеличить поступления госбюджета на 60 млрд грн в год.

Среди прочего, законопроект также предусматривает повышение базы налогообложения для расчета рентной платы, что должно обеспечить поступления на 3 млрд грн в год. В частности, предлагается с июля 2021 года изменить базу на рыночную цену на руду с содержанием железа 62%, а также ввести дифференцированные ставки ренты в зависимости от цен на руду.

Холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского добывает 60% железной руды в Украине.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини