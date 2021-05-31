Подписан договор о запуске спутника "Сич-2" ракетой Илона Маска, – Уруский

Госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией IsiLaunch по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно IsiLaunch имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которая уполномочена на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части", – написал Уруский.

Вице-премьер уточнил, что IsiLaunch уже выплачен авансовый платеж по договору.

"Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 года (резерв - январь 2022). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия Независимости Украины и задача президента Владимира Зеленского будет выполнена", – отметил Уруский.

Он добавил, что сейчас КБ "Южное" совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств осуществляет все необходимые работы по подготовке к запуску аппарата "СИЧ-2-30" и подготовке наземного сегмента.

По данным на сайте IsiLaunch, компания начала свою деятельность в 2007 году как первая коммерческая компания, предоставляющая услуги по запуску малых спутников. На сегодняшний день компания ISL успешно запустила в космос более 450 малых спутников.

Как сообщалось, ранее Уруский заявлял, что президент Владимир Зеленский выбрал американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска в декабре 2021 года спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)" и в настоящее время ведет технические переговоры с ней.

Запуск украинского спутника "Сич 2-30" компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в $1,99 млн.