МАУ возобновит рейсы из Киева в Афины с 18 июня

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планирует возобновление регулярных рейсов в столицу Греции с 18 июня 2021 года.

Об этом говорится в сообщении МАУ.

Новая программа полетов в Афины будет предусматривать рейсы по вторникам, четвергам и пятницам по такому расписанию:

Киев-Афины: вылет (local time) в 10:35 – прилет (local time) в 13:10,

Афины-Киев: вылет (local time) в 14:05 – прилет (local time) в 16:40.

Актуальное расписание рейсов авиакомпании МАУ позволит пассажирам, следующим из Афин, воспользоваться стыковками в базовом аэропорту "Борисполь" для перелетов в Баку, Тбилиси, Ереван, Батуми и ключевые регионы Украины (Одесса, Херсон, Львов, Харьков, Запорожье). Соответственно, путешествующие из указанных регионов смогут лететь рейсами МАУ в Европу со стыковкой в Киеве.

До запуска регулярных рейсов с 4 июня для украинских туристов станет доступной чартерная программа МАУ в курортные зоны Греции: Ираклион, Салоники и Родос.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 18 июня возобновит полеты по маршруту Киев-Варшава-Киев, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.