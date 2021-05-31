"Геоинформ" начал заполнять портал о лицензиях на разработку недр

Госпредприятие "Геоинформ Украины" начало наполнение государственного геологического портала.

Об этом сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах в Facebook.

Отмечается, что ресурс уже доступен по ссылке: https://nadra.gov.ua.

"Сейчас в виде интерактивной карты изложены контуры специальных разрешений на пользование недрами по каждой из областей Украины. Представлена статистика о тенденции выдачи специальных разрешений по годам, соотношение количества специальных разрешений на различные виды пользования недрами, информация о пути получения разрешения", - рассказал Опимах.

Интерактивная карта содержит информацию об объектах лицензирования: вид полезного ископаемого, регистрационный номер, вид пользования недрами, название объекта учета, дата выдачи, срок действия разрешения и название компании-недропользователя. На очереди - нанесение слоя информации о контурах подсчета запасов полезных ископаемых, в первую очередь, незалицензированных месторождений.

Государственный геологический портал будет постепенно наполняться и наряду с интерактивной картой содержать информацию из государственных баз данных заявлений и специальных разрешений на пользование недрами, реестров артезианских и нефтегазовых скважин. Именно через этот ресурс будет происходить вход в "электронный кабинет недропользователя". Вся информация создается в виде геопространственных данных, что дает возможность удобного доступа к ним.