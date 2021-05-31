Долг "Метинвеста" Ахметова достиг $3,3 миллиарда из-за покупки Покровской угольной группы

Metinvest B.V., материнская компания группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, в январе-марте текущего года нарастила общий долг на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3,27 млрд вследствие приобретения Покровской угольной группы (ПУГ).

Согласно обнародованным 31 мая предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании, общий долг увеличился на 11% за счет консолидации долга ПУГ в размере $547 млн, передает Интерфакс-Украина.

При этом поясняется, что это было частично компенсировано выплатами по нескольким банковским кредитам (в том числе погашением $150 млн по линии предэкспортного финансирования), а также снижением использования торгового финансирования на $51 млн.

В то же время денежные средства и их эквиваленты выросли на 17% с начала года и составили $970 млн по состоянию на 31 марта 2021 года. В результате чистый долг увеличился на 9% с начала года – до $2,3 млрд. В сочетании с высоким показателем EBITDA соотношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев снизилось до 0,7x (снижение на 0,3x с начала года).

"По окончании отчетного периода "Метинвест" продолжил улучшать качество своего долгового портфеля, воспользовавшись сильными финансовыми показателями и устойчивой ситуацией с ликвидностью. Во-первых, "Метинвест" досрочно погасил $68 млн в рамках линии предэкспортного финансирования, в результате чего остаток долга по ней составил $10 млн. Во-вторых, группа согласовала изменение условий в рамках реструктурированной кредитной линии Покровской угольной группы на сумму $480 млн", – констатируется в отчете.

Помимо прочих изменений, существенно снижена процентная ставка по данной кредитной линии, при этом срок окончательного погашения был перенесен на 2026 год с возможностью добровольного досрочного погашения. В-третьих, "Метинвест" успешно завершил реструктуризацию банковского кредита украинскому угольному активу.

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Напомним, 1 октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение нидерландской Metinvest B.V. на приобретение контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в том числе и ШУ "Покровское"

Официально "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01%.

Эти 75,01% акций через компанию ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

На Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет.

Напомним, перед сменой собственника венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупал долговые обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).

При этом часть долгов предприятий группы "Донецксталь" фонд ICU приобрел через ООО "Финансовая компания "Приоритет" Сергея Кия. Кий был нардепом нескольких предыдущих созывов, входил во фракцию Партии регионов. В 2001-2006 годах был помощником президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

ДМЗ, "Донецксталь" и Energotrading Limited в августе 2013 года выступили заемщиками синдицированного финансирования $500 млн в виде двух кредитных траншей в $225 млн и $275 млн со сроками погашения три и пять лет. Ведущими организаторами сделки стали ING Bank N.V. (Нидерланды), "ИНГ Банк Украина", Unicredit Bank AG (Германия), Укрсоцбанк (группа Unicredit), VTB Bank (France) SA, VTB Bank (Deutschland) AG, Raiffeisen Bank International AG (Австрия), "Райффайзен Банк Аваль", также East-West United Bank S.A. (Люксембург).