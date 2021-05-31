Госпредприятие Минздрава подало иск к поставщику китайской вакцины от коронавируса

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подало иск в суд к фармацевтической компании "Лекхим" за срыв сроков поставки вакцин против коронавируса.

Об этом генеральный директор госпредприятия Арсен Жумадилов сообщил в интервью ZN.UA.

По его словам, поставщик отказался добровольно выплатить предусмотренную договором пеню за срыв сроков поставок и госпредприятие намерено взыскать эти средства через суд.

"Мы уже подали иск о взыскании соответствующих средств в госбюджет в судебном порядке. Но важно другое. То, что "Лекхим" и, соответственно, их контрагенты тоже, я надеюсь, понимают и чувствуют, что должны как можно быстрее выполнить обязательства перед украинским государством", – сказал Жумадилов.

Он уточнил, что на сегодня в рамках выполнения контракта в Украину поставлено больше 1,7 млн доз вакцины CoronаVac, которые частично находятся на лабораторном контроле.

"Соответственно, мы надеемся, что контракт ориентировочно будет закрыт в средние или в конце июня. Но это не снимает претензий к нашему контрагенту в части несвоевременного выполнения поставок по договору, о чем я уже упоминал", – добавил Жумадилов.

Как сообщалось, первая партия вакцины китайской компании Sinovac Biotech прибыла в Украину 25 марта, хотя по условиям контракта это должно было произойти в начале месяца. Согласно условиям договора, за каждый день просрочки "Лекхим" должен заплатить 0,1% о цены продукции, а также 7% за просрочку поставок вакцины в более 30 дней. По данным МЗУ, размер пени и штрафов по договору по состоянию на 14 апреля оценивался в 38,4 млн грн.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Кроме контракта для Минздрава на поставку 1,91 млн дох вакцин, компания "Лекхим" планировала завезти более 3 млн доз китайской вакцины для продажи частным покупателям.