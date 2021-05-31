Углеродный налог ЕС не затронет украинский экспорт, – вице-премьер

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила о согласии с Европейским союзом, что внедрение механизма CBAM (Механизм корректировки углерода на границе) не будет касаться ограничений в торговле с Украиной.

Об этом Стефанишина заявила на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС и по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, передает Укринформ.

Вице-премьер отметила, что решение Еврокомиссии по CBAM могло бы существенно ограничить торговлю Украины.

"По расчетам наших аналитических центров, введение такой меры фактически заблокировало бы 20% всего экспорта украинской продукции определенных секторов на рынок Европейского союза", – подчеркнула Стефанишина.

Она обратила внимание, что Украина начала официальные консультации в рамках Соглашения об ассоциации по этому вопросу, и в Брюсселе было достигнуто согласие относительно того, что для Украины, как страны, имеющей зону свободной торговли с ЕС, не могут применяться прямые ограничения в торговле.

"Фактически по результатам переговоров мы достигли согласия относительно того, что такое решение не будет касаться ограничений в торговле и не будет нарушать Соглашение об ассоциации и фактически не будеь влиять мгновенно на экспорт украинской продукции", – отметила вице-премьер.

Как сообщалось, по данным The Financial Times, углеродный налог на импорт в страны Евросоюза на первом этапе планируется распространить на ввоз железной руды, стали, удобрений и цемента.

Напомним, в конце 2019 года Еврокомиссия представила Green Deal ("Зеленая сделка") - план превращения Европы к 2050 году в первую "климатически нейтральную" территорию. В ее рамках Евросоюз планирует ввести углеродный налог на импорт из стран с менее жестким углеродным регулированием, что может также затронуть экспорт украинской продукции.

Подробнее читайте в метариале БизнесЦензор: Как углеродный налог повлияет на украинский экспорт