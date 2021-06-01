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"Кернел" Веревского планирует увеличить экспорт зерновых до 10 миллионов тонн

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"Кернел" Веревского планирует увеличить экспорт зерновых до 10 миллионов тонн
"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, намерена увеличить экспорт зерна из Украины с 8,5 млн до 10 млн тонн в 2021/2022 финансовом году (ФГ, июль-июнь).

Об этом сообщил глава компании Андрей Веревский в ходе телефонной конференции с аналитиками, передает Интерфакс-Украина.

"Мы планируем в следующем финансовом году экспортировать более 10 млн тонн зерна", – заявил Веревский.

По данным компании, в январе-марте 2021 года "Кернел" сократил экспорт зерновых из Украины на 15% по сравнению с январем-мартом 2020 года – до 1,8 млн тонн.

"Кернел" уточнил, что за девять месяцев нынешнего ФГ выполнил 75% своего плана по экспорту зерновых из Украины, который компания на этот год установила на уровне 8,5 млн тонн.

Агропроизводитель в октябре 2020 года заявил о планах нарастить экспорт зерновых из Украины в 2020/2021ФГ на 20,3% – до 9,5 млн тонн, а переработку подсолнечника на 1,7%, до 3,5 млн тонн.

Как сообщалось, агрохолдинг "Кернел" в третьем квартале 2021 финансового года (ФГ, июль-2020-июнь-2021), получил $52,9 млн чистой прибыли против $25 млн чистого убытка за аналогичный период минувшего года, а ее показатель EBITDA вырос на 7% – до $111 млн.

Согласно финансовому отчету, выручка компании в январе-марте 2021 года выросла на 66% – до $1,73 млрд в связи с интенсивным ростом цен на зерновые и масличные культуры.

В целом за девять месяцев 2021 ФГ (июль-2020-март-2021) чистая прибыль Kernel возросла в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 ФГ – до $348 млн, выручка – на 37%, до $3,99 млрд, EBITDA – в 2,1 раза, до $670 млн.

"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Джерело:  Интерфакс-Украина
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