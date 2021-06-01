ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП на 2021-2022 годы

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз темпов роста мирового ВВП в 2021 году до 5,8% с ожидавшихся в декабре 4,2%.

В 2022 году теперь предполагается подъем на 4,4% по сравнению с прежней оценкой в 3,7%, передает Интерфакс-Украина.

"Перспективы мировой экономики улучшились, но восстановление, вероятно, останется неравномерным и, что особенно важно, будет зависеть от эффективности мер общественного здравоохранения и политической поддержки", - сообщается в отчете ОЭСР.

Во многих странах с развитой экономикой все больше и больше людей проходят вакцинацию против COVID-19, государственные стимулы помогают росту спроса, а предприятия лучше адаптируются к ограничениям, направленным на предотвращение распространения вируса. Но во многих странах с формирующейся рыночной экономикой, где доступ к вакцинам, а также возможности для господдержки ограничены, восстановление экономики будет сдержанным.

В настоящее время глобальная экономика вернулась к уровню активности, предшествующему пандемии, но к концу 2022 года реальный общемировой доход по-прежнему будет примерно на $3 трлн меньше, чем он был бы без кризиса.

До тех пор, пока большая часть населения мира не будет вакцинирована и будет сохраняться риск новых вспышек заболеваемости, восстановление будет неравномерным и уязвимым к новым спадам. Некоторые ограничения на мобильность и различные активности людей, возможно, все еще необходимо сохранять, особенно это касается поездок между странами, полагают эксперты организации.

Различные темпы восстановления в разных странах обусловлены как стратегией общественного здравоохранения, так и скоростью вакцинации, финансовой поддержкой, а также важностью для экономики сильно пострадавших секторов, таких как туризм. В то время как Южная Корея и США уже вернулись к допандемийному уровню доходов, ожидается, что большей части Европы потребуется дополнительно год, чтобы они вернулись в норму. В Мексике и ЮАР процесс может занять еще от трех до пяти лет.

Хотя прогнозы сейчас связаны с большой неопределенностью, риски стали более сбалансированными между потенциальными положительными и отрицательными воздействиями, отмечается в сообщении.

Положительным моментом является то, что значительные объемы сбережений домохозяйств, накопленные во время пандемии, могут быть высвобождены по мере восстановления экономики. Это приведет к увеличению потребления и росту экономики более высокими темпами, чем ожидалось, особенно в развитых странах.

ОЭСР прогнозирует рост ВВП США в 2021 году на 6,9% и в следующем году - на 3,6%. Экономика еврозоны, как ожидается, повысится соответственно на 4,3% и 4,4%. Между тем подъем ВВП Китая в текущем году оценивается в 8,5%, в 2022 году - 5,8%.

Как сообщалось, страны ОЭСР показали в 2020 году рекордное падение экономики. Реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира в четвертом квартале 2020 года вырос на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев.