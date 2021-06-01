В Украине зафиксировали 2 137 новых случаев COVID-19

По состоянию на 1 июня в Украине зафиксировали 2 137 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 91 ребенок и 56 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 579 человек, умерло 163 пациента, выздоровело – 12 085. При этом совершили 51 964 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ривненской (117) областях.

За все время пандемии в Украине заболел 2 204 631 человек, выздоровело – 2 053 167, летальных случаев зафиксировали 50 699, провели 10 207 245 тестов.

Кроме того, с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 032 038 человек, за прошедшие сутки вакцину получили 13 937 человек.

Напомним, 31 мая сообщали о 1 703 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.