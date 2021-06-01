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Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

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Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы
Кабинет министров 31 мая впервые принял Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта Государственного бюджета на 22 год", – говорится в сообщении.

В документе обозначены общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие граничные показатели расходов, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.

"В среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики, для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19", – отметили в Минфине.

Кроме того, в Бюджетной декларации предусмотрено фискальное пространство, которое распределяется в рамках госбюджета на приоритетные направления. Среди приоритетов бюджетной политики, обозначенных декларацией:

  • усиление обороноспособности и безопасности государства;
  • развитие агропромышленного комплекса;
  • формирование чистой и безопасной окружающей среды;
  • развитие административных услуг и их цифровизация;
  • усиление энергонезависимости;
  • создание эффективной системы совершения социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;
  • обеспечение качественного уровня медицины;
  • повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

Также в министерстве добавили, что в принятой Бюджетной декларации предоставлены предложения относительно изменений в налоговый кодекс, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.

Джерело:  Минфин
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