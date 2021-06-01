В Офисе президента появилось подразделение по евроинтеграции

В Офисе президента создали структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции Украины, его возглавит заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что первоочередной задачей Жовквы будет координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной Радой.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги. Отмечается, что он сосредоточится на широком спектре вопрос внешней политики и развития стратегического партнерства.

"Сегодня события в глобализированном мире, без сомнения, требуют большей проактивности и инициативности с нашей стороны. Поэтому президенту нужна максимально разносторонняя, профессиональная и своевременная соответствующая экспертиза – в быстром темпе и в профессиональной модерации", – говорится в сообщении.