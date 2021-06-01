"Сумыгаз" завершил процедуру анбандлинга

АО "Сумыгаз" вышло из основателей компании-поставщиков ООО "Сумыгаз Сбыт". Таким образом были выполнены все условия анбандлинга согласно Директивы 2009/73/ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что предварительно было завершено разделение юридической, информационной и учетной деятельности, которые получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества в 2020 году.

"Выход из состава основателей – то есть полное разделение собственности – высший уровень анбандлинга. Если в Евросоюзе при разделении операторов ГРМ и компаний-поставщиков допускается сохранение миноритарных пакетов акций, то АО "Сумыгаз" провело более жесткое соблюдение норм европейского законодательства при проведении процесса анбандлинга в Украине. Таким образом, обеспечено отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков соответственно с антимонопольными нормами ЕС", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что компания последовательно, начиная с июля 2015 года, реализовала все этапы анбандлинга с соблюдением сроков и процедур, предусмотренных законом Украины и Директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;

функциональное разделение, обеспеченное как за счет разделения управления, так и независимой работы руководства;

разделение учетной деятельности, с обеспечением полной независимости и публичного контроля, как за счет публикаций на сайте, так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРМ;

информационное разделение: от использования территориально отделенных офисов, запрета на совмещение деятельности до подписания договоров о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;

разделение идентичности компаний с использованием отдельных брендов, маркетинговой политики.

Отмечается, что в полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положениями Директивы 2009/73/ЕС и Закона Украины "О рынке природного газа", оператор ГРМ ежегодно отчитывается в Программе соответствия о статусе анбандлинга. Осуществляет отчет специально уполномоченное лицо - комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ.

"Все проведенные действия по анбандлингу АО "Сумыгаз", наряду с другими операторами ГРМ, получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества - в отчете этой организации 2020 года статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%", – добавили в сообщении.

АО "Оператор газораспределяющей системы "Сумыгаз" – единственная на территории Сумской области компания-лицензиат по распределению природного газа. Система газоснабжения Сумщины – это 12 тыс. км газовых сетей. Клиентами компании являются более 4 тысяч предприятий, заведений и организаций и 386 тысяч семей, что составляет 75% от общего количества домохозяйств области.

Годовой объем распределения составляет около 600 млн куб.м природного газа.

АО "Сумыгаз" обеспечивает рабочими местами 1,9 тыс. работников и принадлежит одному из наибольших налогоплательщиков в Сумской области.