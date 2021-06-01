Минздрав зарегистрировал вакцину AstraZeneca европейского производства

Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину против COVID-19 AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минздраве напоминают, что это вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведскою компанией AstraZeneca, которую производят в Италии.

Отмечается, что AstraZeneca для экстренного применения утвердила Всемирная организация здравоохранения, а также разрешение на использование дали Великобритания, ЕС, Индия и Канада.

В Минздраве добавили, что до конца недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудет 705 600 доз вакцины AstraZeneca. Она будет предназначена для проведения вакцинации второй дозой тех, у кого прошел интервал 12 недель после первого применения. Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами или общественные деятели.

Также в министерстве напомнили, что в Украине уже прививают вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd). Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми.