После запуска "Северного потока-2" Россия отключит Украину от транзита в Евросоюз, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после запуска газопровода "Северный поток-2" Россия приложит всевозможные усилия, чтобы контракт о транзите газа через территорию Украины не был продлен.

Такое мнение глава государства высказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, перевод которого опубликован на сайте Офиса президента.

"Если они достроят "Северный поток-2" – это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", - отметил он.

По мнению Зеленского, Москва использует этот рычаг в переговорах по оккупированным Донбассу и Крыму.

"Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма. Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу. Теперь россияне идут по одинаковому сценарию. То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов. Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль над результатами местных выборов и так далее, нужно повышать ставки. "Северный поток-2" на сегодня - это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", – отметил Зеленский.

Как сообщалось, Госдеп США 26 мая передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком-2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Позже, Министерство финансов США объявило о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток-2".

Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "Коксохимтранс". Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Однако, законодатели США раскритиковали решение администрации президента Байдена об отказе вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.

Nord Stream 2 AG - это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.