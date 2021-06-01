Главу Северодонецкого "Азота" подозревают в уклонении от налогов на 20 миллионов (обновлено)

Главе правления ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" сообщили о подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налогов , что привело к фактическому непоступлению в бюджет 20 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствие, чиновник химического предприятия организовал противоправную схему уклонения от уплаты налогов. По его указанию в 2017 году с расчетных счетов компании незаконно выводились денежные средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи. Таким образом, подозреваемый умышленно уклонялся от уплаты налога на доходы физических лиц.

Экспертиза показала, что в бюджет не поступило более 20 млн грн налога.

На данный момент решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

В свою очередь в пресс-службе "Северодонецкого объединения Азот" заявили, что у предприятии нет информации о сообщении подозрения его руководителю Леониду Бугаеву по этому делу.

"Леонид Бугаев не получал подозрений, обо всех обвинениях нам стало известно из официального сообщения прокуратуры и СМИ. Суть претензий мы не можем прокомментировать, пока детально с ними не ознакомимся... Мы категорически отвергаем все обвинения в отношении Леонида Бугаева как безосновательные, уверенны в своей правоте и намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке", – подчеркнула адвоката Анна Чишинская.

ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" – крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений – аммиака, аммиачной, калиевой, натриевой селитры, карбамида, формалина, метанола, углеаммонийных солей, уксусной кислоты и др. В апреле 2011 года предприятие вошло в состав холдинга OSTСHEM, который объединяет активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.