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Рада ограничила использование пластиковых пакетов (обновлено)

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Рада ограничила использование пластиковых пакетов (обновлено)
Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины".

За соответствующий документ проголосовали 297 народных депутатов.

Отмечается, что закон направлен на уменьшение объемов использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей среды и благоустройства территорий.

Документ запрещает распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставление услуг:

  • сверхтонких пластиковых пакетов;
  • тонких пластиковых пакетов
  • оксораскладывающихся пластиковых пакетов.

Однако запрет не распространяется на биораскладывающиеся пластиковые пакеты, а также на сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов , льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.

В то же время, пакеты, которые не соответствуют установленным этим законом нормам, подлежат изъятия из оборота.

Кроме того, закон запрещает бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Как уточнили в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, запрет на бесплатное распространение тонких пакетов (до 50 микрометров) вступит в силу через девять месяцев после принятия закона. Запрет на оксоразлагаемые пластиковые пакеты начнет действовать с 2022 года, а на биоразлагаемые и сверхтонкие, которые являются первичной упаковкой для рыбы, мяса, льда и сыпучих продуктов – до 2023-го.

За указанное время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы – пакеты и сумки многоразового использования, бумажные пакеты, биоразлагаемые пакеты. При этом предприятия должны утилизировать все пакеты, которые попали под запрет, но остались в обороте. В противном случае их ожидает штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн, за повторное нарушение – 3,4 тыс. - 8,5 тыс. грн.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации, и начинает действовать через шесть месяцев.

Джерело:  Верховная Рада
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Топ коментарі

  • Тупин Вова
    Правильное решение,уже всю Землю пластиком засрали.
  • vismavista
    Все правильно. В штатах уж лет 30 бумажные пакеты. А может и раньше были. В СССР большой пакет стоил 5 коп. Как билет в метро и автобус. Пакетами все реки загадили у нас. В Карпатах просто жах.
  • Valeriy Wrx
    Цензор, не раскладывающиеся, а разлагающиеся...
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