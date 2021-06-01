Новини

ДТЭК рассматривает возможность расширения нефтегазового бизнеса

2 28011
ДТЭК рассматривает возможность расширения нефтегазового бизнеса
Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова изучает возможность приобретения активов в сфере добычи нефти и газа.

Об этом сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономправде.

"Мы постоянно находимся в изучении месторождений всех доступных игроков на рынке. То есть, мы открыты к расширению своего бизнеса без исключения со всеми игроками, включая государственные компании. Если есть такие возможности не только приобретения, но и совместной деятельности, каких-то совместных проектов в разведки и добыче, мы готовы к этому", - сообщил Тимченко.

В потенциальную зону интереса компании входит в том числе компания "Гео Альянс", которая, по информации СМИ, давно ищет инвестора.

"Гео Альянс" владеет 16 месторождениями, большая часть из которых не разрабатывается. Как сообщал БЦ, половина компании принадлежит международной группе Vitol, половина – бизнесмену Виктору Пинчуку.

Напомним, что в 2020 году "ДТЭК Нефтегаз" победил на электронном аукционе Государственной службы геологии и недр, получив спецразрешение на разработку Будищанско-Чутовской площади углеводородов. В госбюджет за спецразрешение было уплачено рекордные 650,5 млн грн.

"ДТЭК Нефтегаз" — крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания. За 2020 год она добыла 1,84 млрд куб. м природного газа, что на 11% превысило показатель предыдущего года и стало новым рекордом как для компании, так и для всего сектора частной газодобычи Украины.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

Топ коментарі

  • Володимир Начинка
    Вугільну вже знищив, на черзі нафтогазова.
  • POWER 15b00d0a
    Почему Украина не создаст сильную гос компанию и не начнет масштабную добычу и еще заводы по переработке нефти нужно построить хорошие. И из нефти можно добывать море продуктов. Можно и свой рынок покрыть и на экспорт.
  • POWER 15b00d0a
    По всей стране море и газа и нефти и других ресурсов. Нужно это распределить на много людей одновременно, а не олигархи чтобы от одного ресурса к другому бегали. Нужно гос компании создать нормальные и они должны трудится на всех направлениях и инвесторов мировых находить и т.д. В Украине ресурсов на сотни триллионов долларов и еще море неразведанного и потому еще больше денег в земле зарыто. Нужна толковая власть, которая быстро наладит добычу и обработку и экспорт - эти три шестеренки обогатят Украину и сделают богатейшей страной мира!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини