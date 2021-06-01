Банки выдали в мае "теплых кредитов" на 100 миллионов

В рамках программы "Теплые кредиты" банки в мае выдали на энергоэффективные цели 99,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Отмечается, что за "теплыми кредитами" обратились 2,5 тыс. семей.

Таким образом, в мае банки выдали:

89,9 млн грн кредитов – на утепление частных домов

9,5 млн грн кредитов – твердотопливные котлы.

В Госэнергоэффективности добавили, что еженедельные статистики свидетельствуют о потребности украинцев в соответствующей поддержке. Программа позволяет получить 20%/35% компенсации по "теплым кредитам", уменьшить траты на оплату коммунальных услуг, улучшить комфорт в домах.

Всего с начала действия программы 9,3 тыс. семей привлекли 373 млн грн "теплых кредитов".