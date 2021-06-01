Минэнерго готовит повышение тарифов на электроэнергию для населения, – глава "Энергоатома" (обновлено)

Проект новой модели специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, который сейчас обсуждается в Министерстве энергетики, предусматривает постепенное повышение тарифа для населения с дальнейшим переходом к рыночным ценам на протяжении пяти лет.

Об этом сообщил и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Интерфакс-Украина.

"По тем обсуждениям, которые проводятся, для определенных категорий планируется даже снизить цену электроэнергии. Средняя цена останется такой же, как и сейчас, а остальным немного повысят", – рассказал Котин.

"По моим данным, повышение планируется на 15% в этом году, затем на 15% в следующем, а затем будет происходить постепенный выход на рынок, начиная с тех потребителей, которые платили повышенную цену", – добавил глава "Энергоатома".

Он уточнил, что в части цены продажи электроэнергии "Энергоатомом" в рамках ПСО населению, то, скорее всего, она будет повышена с 15 копеек за кВт-ч в два или три раза. По его словам, на протяжении этого месяца правительство может уже определиться с окончательным вариантом ПСО.

В свою очередь в пресс-службе Минэнерго заявили, что министерство еще не готово обнародовать свои предложения и видение формирования тарифов на электроэнергию.

"Сейчас идут дискуссии с участниками рынка и готовится комплексное решение серьезных проблем отрасли", – сказано в сообщении.

Министерство энергетики отмечает, что новая модель возложение спецобязательств участников рынка электрической энергии (ПСО), на основе которой формируются тарифы на электроэнергию для населения, еще находится на стадии разработки.

"В ближайшее время мы представим проект документа (проект новой модели/методики ПСО), который обязательно будет предусматривать защиту малообеспеченных слоев населения", – заявляют в министерстве.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 29 апреля 305 голосами поддержала кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и профессионального юриста Германа Галущенка на должность министра энергетики.

Перед назначением он обещал, что Министерство энергетики до 1 июля представит новую модель обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

Напомним, в апреле Кабинет министров продлил действие социальных обязательств (ПСО) по обеспечению населения электроэнергией, продлив действие нынешнего тарифа на уровне 1,68 грн за кВт-ч еще на два месяца – до 30 июня.