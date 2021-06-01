Нацбанк зарегистрировал новый ломбард

Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ЧО "Ломбард Легко".

Соответствующее решение было принято Комитетом по вопросам наблюдения и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 28 мая, передает пресс-служба регулятоипа.

Отмечается, что на данный момент учреждение пока не имеет лицензий на предоставление средств в заем, в ом числе на условиях финансового кредита.

Напомним, за январь-март 2021 года количество зарегистрированных ломбардов снизилось до 292, что на 3,3% меньше, чем по состоянию на конец 2020 года и на 8,5% меньше, чем по состоянию на конец первого квартала 2020 года.