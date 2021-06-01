"Винницагаз" полностью завершил процедуру анбандлинга

АО "Винницагаз" вышло из состава основателей компании-поставщика ООО "Винницагаз Сбыт", выполнив все условия анбандлинга в соответствии с Директивой 2009/73/ЕС.

Предварительно было завершено разделение юридической, информационной и учетной деятельности, которая получила высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества в 2020 году, сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, выполнены условия эффективного анбандлинга, как с позиции украинского, так и европейского законодательства.

"Выход из состава учредителей – то есть полное разделение собственности – стал высшим уровнем анбандлинга. Если в Евросоюзе, при разделении операторов ГРМ и компаний-поставщиков допускается сохранение миноритарных пакетов акций, то АО "Винницагаз" пошел на более жесткое соблюдение норм европейского законодательства при проведении процесса анбандлинга в Украине. Таким образом, обеспечено отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков в соответствии с антимонопольными нормами ЕС", – отметил председатель правления АО "Винницагаз" Александр Кривак.

Согласно сообщению, компания последовательно, начиная с июля 2015 года, реализовала все этапы анбандлинга, с соблюдением сроков и процедур, предусмотренных законом "О рынке природного газа", а также в соответствии с нормами Директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;

функциональное разделение, обеспеченное как за счет разделения управления, так и независимой работы руководства;

разделение учетной деятельности, с обеспечением полной независимости и публичного контроля, как за счет публикаций на сайте АО "Винницагаз", так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРМ;

информационное разделение от использования территориально обособленных офисов, запрета на совмещение деятельности до подписания соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;

разделение идентичности компаний с использованием отдельных брендов, маркетинговой политики.

В компании подчеркнули, что в полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положений Директивы 2009/73/ЕС и закона "О рынке природного газа", оператор ГРМ ежегодно отчитывается в Программе соответствия о статусе анбандлинга. Осуществляет отчет специально уполномоченное лицо – комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ.

При этом все проведенные действия по анбандлингу АО "Винницагаз", наряду с другими операторами ГРМ, получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества – в отчете этой организации за 2020 год, статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.