Капитализация 100 ведущих мировых компаний за год достигла рекордного максимума, – PwC

Рыночная капитализация 100 крупнейших компаний мира за год, завершившийся в марте 2021 года, выросла на 48% и достигла рекордных $31,7 трлн.

Согласно результатам ежегодного исследования PwC, девяносто девять компаний, входящих в рейтинг, увеличили капитализацию, передает Интерфакс-Украина.

Apple Inc. вернула себе первое место по рыночной стоимости, опередив Saudi Aramco (2-е место) и Microsoft Corp. (3-е место). Капитализация Apple в январе 2021 года достигла рекордных $2,4 трлн, отмечают в PwC.

Рыночная капитализация Tesla Inc. увеличилась с $96 млрд в марте 2020 года до $641 млрд в марте 2021 года - таким образом, подъем составил 565% и был максимальным среди 100 компаний рейтинга. Китайская платформа доставки еды Meituan показала второй по величине рост капитализации - 221%. China Mobile стала единственной компанией в рейтинге, рыночная стоимость которой по данным на март 2021 года снизилась.

Технологический сектор остался крупнейшим по капитализации ($10,5 трлн), отмечают в PwC. При этом во всех секторах, представленных в рейтинге, был отмечен значительный рост рыночной стоимости - от 25% до 75%. Наиболее успешными, помимо технологической отрасли, были циклические сектора экономики, в том числе промышленный и сырьевой, наименее эффективными - сферы здравоохранения, энергетики и ЖКХ.

США продолжают лидировать в рейтинге как по числу представленных в нем компаний, так и по их совокупной капитализации. На долю 59 американских компаний, вошедших в рейтинг, пришлось 65% общей рыночной стоимости 100 компаний.

Капитализация американских компаний в рейтинге выросла за отчетный период на 57%. В случае китайских компаний рост составил 42%, европейских - 18%.

Великобритания опустилась на 10-е место с 5-го по числу входящих в рейтинг PwC компаний, поскольку из списка выбыли сразу три британские компании HSBC, BP и GlaxoSmithKline.

В США произошло снижение их относительных позиций с точки зрения рыночной капитализации, и в настоящее время на долю США приходится 65% от общей рыночной капитализации 100 ведущих компаний мира (март 2020 года: 61%).

"Когда пандемия COVID-19 охватила мировую экономику в начале 2020 года, мировой индекс MSCI снизился на 21%, а волатильность рынка резко возросла, достигнув пика в 83 пункта 16 марта 2020 года. Крупнейшие мировые компании не были застрахованы от значительного снижения капитализации: стоимость 100 крупнейших мировых компаний снизилась на 15% в первом квартале 2020 года", - говорится в обзоре.

После спада, наблюдавшегося в начале 2020 года, мировые фондовые рынки не только восстановили утраченные позиции, но и достигли рекордных максимумов, при этом восстановление экономической активности было поддержано действиями правительств и центробанков, отреагировавших на последствия пандемии COVID-19, отмечают в PwC.