Договор о признании водительских удостоверений с Италией прекратил действие

С 1 июня временно прекращает действие украинско-итальянское Соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения.

Какие-либо сообщения об автоматическом продолжении действия соглашения не соответствуют действительности, сообщает Посольство Украины в Италии.

Отмечается, что Министерство внутренних дел Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Итальянской Республики ведут работу над тем, чтобы в ближайшее время подписать новое соглашение, которое позволит гражданам Украины и далее пользоваться возможностью совершать обмен своих украинских водительских удостоверений на итальянские документы.

Напомним, в мае 2016 года Кабинет министров утвердил договор между Украиной и Италией о признании украинских водительских удостоверений. Документ был рассчитан на пять лет.

Соглашение было призвано обеспечить права украинцев, которые постоянно или временно проживают на территории Италии. Оно, в частности, предусматривает, что владелец украинского удостоверения водителя может обменять его на итальянское без сдачи теоретических и практических экзаменов и внесения платы.