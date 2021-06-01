Границу с начала года пересекли 10 миллионов человек, – Госпогранслужба

В течение мая 2021 года фиксируется постепенное увеличение пассажиропотока на государственной границе Украины. Особое оживление движения пассажиров наблюдается в течение последних нескольких недель. Этому способствует и начало летнего туристического сезона, и определенное ослабление условий въезда для граждан Украины рядом стран мира.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

До этого среднесуточный показатель пересечения границы составлял 70-80 тыс. человек, которые двигались на въезд и выезд из Украины. Сейчас количество лиц, которые ежесуточно пересекают границу, в среднем составляет 90 тыс. человек.

Среднесуточная статистика на конец мая прошлого года составляла около 20-25 тыс. человек.

В целом с начала этого года на государственной границе в оба направления сотрудники Госпогранслужбы уже оформили 10 млн человек.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года пассажиропоток составлял почти 16 млн человек.