Границу с начала года пересекли 10 миллионов человек, – Госпогранслужба
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В течение мая 2021 года фиксируется постепенное увеличение пассажиропотока на государственной границе Украины. Особое оживление движения пассажиров наблюдается в течение последних нескольких недель. Этому способствует и начало летнего туристического сезона, и определенное ослабление условий въезда для граждан Украины рядом стран мира.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.
До этого среднесуточный показатель пересечения границы составлял 70-80 тыс. человек, которые двигались на въезд и выезд из Украины. Сейчас количество лиц, которые ежесуточно пересекают границу, в среднем составляет 90 тыс. человек.
Среднесуточная статистика на конец мая прошлого года составляла около 20-25 тыс. человек.
В целом с начала этого года на государственной границе в оба направления сотрудники Госпогранслужбы уже оформили 10 млн человек.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года пассажиропоток составлял почти 16 млн человек.
Джерело: Госпогранслужба