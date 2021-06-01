Рада приняла еще один закон для запуска концессии автомобильных дорог
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3901 во втором чтении проголосовали 319 народных депутатов.
Документом отдельные положения закона "Об автомобильных дорогах", содержащие ссылки на законы Украины "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог" приводятся в соответствии с законами "О концессии", "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления автомобильными дорогами общего пользования" и "О местных государственных администрациях".
Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который призван урегулировать выплаты за счет средств Дорожного фонда частным компаниям, которым будет передан в концессию ряд автомобильных дорог.
При этом такая оплата будет осуществляться после завершения строительства или реконструкции автодороги и зависеть от его дальнейшего качественного содержания.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий представил шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства путем передачи в концессию.
В частности, среди указанных дорог для передачи в концессию:
- Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18) – текущий и капремонт, ориентировочный объем начальных инвестиций – $370 млн;
- Борисполь-Полтава (М-03) – текущий ремонт, объем начальных инвестиций – $180 млн;
- Херсон-Николаев (М-14) – реконструкция, капитальный и текущий ремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций – $310 млн;
- Киев-Житомир-Ривне (М-06) – капитальный и текущий ремонты, объем начальных инвестиций - $370 млн;
- Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19) – реконструкция, текущий и капремонты, объем начальных инвестиций - $240 млн;
- Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11) – реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций – $290 млн.