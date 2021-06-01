Турция вернула требование по тестам на коронавирус для пассажиров из Украины

Власти Турции с 1 июня вернули требование по прохождению ПЦР-тестов для пассажиров из Украины.

Это зафиксировано в сообщении для летного состава NOTAM №A2932/21. Его опубликовали ночью 31 мая, за несколько часов до вступления в силу новых правил, передает avianews.com.

Пассажирам из Украины 1 июня позволили вылететь в Турцию без сдачи тестов, однако уже со 2 июня начнут применяться новые правила.

Пассажир должен пройти ПЦР-тест перед вылетом в Турцию. С момента сдачи анализа до момента пересечения границы Турции должно пройти не более 72 часов.

В качестве альтернативы власти Турции допускают экспресс-тест на антиген коронавируса. Но срок его действия короче - с момента взятия образца на анализ до момента пересечения границы Турции должно пройти не более 48 часов.

Анализы на коронавирус могут не сдавать те пассажиры, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и имеют официальный документ об этом. С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Также вместо теста можно предоставить справку о том, что человек переболел COVID-19 в последние шести месяцев.

Власти Турции будут проводить выборочное ПЦР-тестирование на коронавирус пассажиров. После того, как у человека возьмут образец, ему позволят продолжить поездку. Если тест покажет положительный результат, то есть наличие коронавируса в организме, путешественника будут лечить по протоколу Минздрава Турции.

Тест на коронавирус могут не делать пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны, а также экипажи самолетов.

Ранее в льготную категорию входили дети до наступления 6 лет, однако теперь их нет в перечне исключений.

Правила действуют с 1 июня до 30 июня 2021 года включительно. Однако текущая ситуация показала, что власти Турции могут менять правила буквально за несколько часов до вступления в силу новых изменений.

Ранее сообщалось, что Украина планирует разрешить приезжать гражданам из Турции без обязательного прохождения ПЦР-тестов на COVID-19.