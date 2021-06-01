Перерасчет пенсий с 1 июня коснется 700 тысяч человек

С 1 июня 2021 года около 700 тыс. работающих пенсионеров получат пересчет пенсий.

Об этом в эфире UA Перший рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир, передает LIGA.net.

Шамбир уточнил, что такой перерасчет проводится ежегодно на автоматической основе. Для перерасчета учитывается период работы по февраль предыдущего года.

"В целом для перерасчета берутся каждые два года работы. Если у вас в сентябре завершился очередной двухлетний рабочий период, уже в октябре вы сможете обратиться за перерасчетом. Если вы не обратитесь, автоматический перерасчет будет в апреле следующего года", – сказал Шамбир.

По его словам, сейчас, кроме непосредственного повышения, пенсионеры получат доплату за апрель и май.

"Это связано с периодом подачи отчетности предприятий, которая нужна для перерасчета. Квартальные отчеты компании подавали до 9 мая", – пояснил Шамбир.

Советник министра отметил, что вследствие перерасчета среднее повышение месячной пенсии составит 170-180 грн.

Как сообщалось, размер средней пенсионной выплаты после пересмотра части пенсий 1 апреля вырос по итогам января-марта на 554 грн или на 17,5% – до 3 724,63 грн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщала, что пенсии в размере менее 2 тыс. грн в Украине получают 1,8 млн пенсионеров, что вдвое меньше, чем в 2020 году.

Напомним, дефицит Пенсионного фонда Украины за январь-апрель 2021 года составил 7,6 млрд грн.