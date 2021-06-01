Россия вновь не пускает туристов в Египет вопреки обещаниям Путина

В Кремле подтвердили, что аэропорты курортов Египта недавно посетили инспекционные комиссии из России, чтобы оценить их готовность к возобновлению авиасообщения, но сроки возобновления полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх еще не установлены.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Наши специалисты со всем ознакомились, и после того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", – сказал Песков.

При этом он отказался назвать хотя бы примерные сроки возобновления перелетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

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Как сообщалось, в конце апреля российский президент Владимир Путин пообещал президенту Египта Абдельфаттаху Сиси, что Россия готова полностью возобновить авиасообщение с Египтом, включая чартерные рейсы на курорты этой страны.

Ранее российский Интерфакс со ссылкой на источники сообщал, что РФ может возобновить полеты на курорты Египта после 10 мая.

Напомним, Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Петербург.

За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз она оказывалась недостоверной.