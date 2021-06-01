"Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ для производителей тепла

"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии.

Так, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев "Нафтогаз" готов поставлять газ для предприятий теплокоммунэнерго по 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы), сообщает пресс-служба компании.

Ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года) будут проиндексированы.

"В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для потребностей населения. Дополнительные объемы газа будут отпускаться для теплокоммунэнерго по спотовой цене", – уточнили в компании.

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Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко обещал, что после отмены регулирования цен на газ "Нафтогаз Украины" предложит долгосрочные ценовые предложения на топливо для предприятий теплокоммунэнерго.

В свою очередь мэр Житомира Сергей Сухомлин уточнил, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует предложить тепловикам годовые контракты на поставку газа по цене 7,4 тыс. грн/куб. м (с НДС). При этом "Нафтогаз" обратится в Государственную исполнительную службу касательно снятия арестов со счетов ТКЭ. Кроме того, в ближайшее время Верховная Рада одобрит законопроект о списании долгов ТКЭ за потребленный газ и возмещении задолженности по разнице в тарифах.

Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.