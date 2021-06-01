Минагрополитики готовит программу увеличения производства молока

Министерство аграрной политики и продовольствия разрабатывает программу развития отрасли животноводства и ставит перед собой цель нарастить ежегодное производство молока до 6 млн тонн в промышленном секторе и 2 млн тонн малыми семейными фермами.

Об этом заявил глава ведомства Роман Лещенко на Международном молочном конгрессе, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас разрабатываем соответствующую программу, и когда выйдем на финальный вариант, представим наше видение развития молочной отрасли. Сегодня у нас есть четкое понимание, что нам нужно выйти на производство 6 млн тонн молока в промышленном секторе и 2 млн тонн – в секторе малых семейных ферм. При системных инвестициях в пятилетнем цикле мы можем развернуть эту всю парадигму, отойти от импорта и развивать внутреннего производителя", – сказал Лещенко.

Он также уточнил, что Минагрополитики рассматривает вопрос введения дополнительных защитных пошлин по отдельным группам товаров молочной отрасли, в первую очередь по сырной продукции.

"Мы проводим соответствующие расследования, смотрим аналитику, но я хочу сказать, что мы точно будем защищать свой рынок. Особенно остро это касается сырной продукции, импорт которой растет в геометрической прогрессии. У нас на протяжении января-апреля этого года импортировано сырной продукции на 120 млн грн, это при том, что в прошлом году по состоянию на данный момент импорт составлял 90 млн грн", – уточнил Лещенко.

Как сообщала ранее Государственная служба статистики, производство молока и молочных продуктов в Украине в 2020 году сократилось на 4,2% по сравнению с 2019 годом – до 9,26 млн тонн, при этом на агропредприятиях оно увеличилось на 0,8% – до 2,75 млн тонн, тогда как в хозяйствах населения снизилось на 6,2% – до 6,50 млн тонн.

По данным ведомства, производство молока и молочных продуктов в Украине в 2021 снизится по сравнению с 2020 годом на 4,2% – до 9,10 млн тонн, из которых 2,79 млн тонн будет произведено предприятиями, а остальное – домохозяйствами населения.