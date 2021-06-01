Рада внесла изменения в закон об обличителях коррупции с предложениями Зеленского

Верховная Рада повторно внесла изменения в закон "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей с предложениями президента Владимира Зеленского.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3450в повторном втором чтении проголосовал 281 народный депутат.

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина перед голосованием сообщила, что комитет поддержал все предложения президента к законопроекту.

В частности, в результате поправок Зеленского из текста документа исчезла вимогла о том, что.

В частности, из проекта документа изъяли требование к "достоверности" фактов, сообщенных обличителем коррупции, а также об обязанности такого лица сообщать возможных коррупционных нарушениях непосредственно своему руководству.

Документ также детализирует требования к защите персональных данных обличителей в соответствующем едином реестре сообщений о коррупции.

Как сообщалось, в начале марта президент Владимир Зеленский ветировал и вернул в Верховную Раду со своими предложениями указанный законопроект, который был принят в парламенте 4 февраля 2021 года.

При этом во время обсуждения законопроекта во втором чтении народные депутаты согласились внести в законопроект некоторые правки, предложенные народным депутатом Сергеем Власенко (фракция "Батькивщина"), которые отменяли анонимность обличителей коррупции, а также вводили требования к "достоверности" сообщаемых ими фактов.