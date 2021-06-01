Шкарлет обещает не рубить деревья ради строительства обещанного Зеленским университета

При строительстве Университета информационной и кибербезопасности на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) не будет уничтожено ни одно дерево.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука", передает Интерфакс-Украина.

"Никакой застройки парка там нет, ни одно дерево не уничтожается", – сказал министр.

Министр подчеркнул, что строительство нового вуза полностью вписывается в концепцию развития ВДНХ.

В свою очередь гендиректор национального комплекса "Экспоцентр Украины" (бывшая ВДНХ) Евгений Мушкин уточнил, что в рамках создания университета планируется строительство апарт-отелей и офисов иностранных компаний.

"Всего на территории ВДНХ в рамках университета будет создано 11 кампусов (среди них пять профильных научных). Также здесь будут: административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба, корпус с офисами иностранных компаний, биокластер и биоклиника", – написал Мушкин на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, по словам Шкарлета, строительство президентского университета на территории государственного "Экспоцентра Украины" за три года обойдется в 7,2 млрд грн.

Напомним, 31 мая президент Владимир Зеленскийподписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности.

Документом Кабинету министров поручено проработать вопрос о подготовке и реализации проекта "Президентский университет", а также организацию материального и финансового обеспечения реализации проекта, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Предполагается, что первый набор в университет составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600.

Ранее президент заявлял, что для учебы в этом университете будут отбирать лучших детей, которым будет создано благоприятное пространство для обучения и предоставляться высокие стипендии. Там будут построены современные лаборатории, кибер- и биохимические центры.