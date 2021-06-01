Выручка от экспорта черных металлов выросла с начала года на 49%, – Таможенная служба

Металлургические предприятия Украины в январе-мае 2021 года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $4,92 млрд.

Согласно статистике Государственной таможенной службы, в мае поступления от экспорта черных металлов составили $1,19 млрд, передает Интерфакс-Украина.

При этом Украина в январе-мае текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 16,3% – до $440 млн. В мае этот показатель составлял $115,04 млн.

Кроме того, Украина в январе-мае 2021 года нарастила экспорт металлоизделий на 18,9% – до $421,03 млн. В мае их поставлено на $99,21 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 22,2% – до $383,15 млн. В мае их ввезено на $93,12 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,38 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1,04 млрд.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% – до $904,53 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% – до $879,69 млн.