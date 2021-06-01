ДТЭК Ахметова готов продать все угольные электростанции и шахты

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова готов рассматривать предложения о продаже своих тепловых электростанций (ТЭС) и угольных шахт.

Об этом гендиректор компании Максим Тимченко заявил в интервью ЭП.

"Мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии. Сейчас мы готовы рассматривать продажу наших электростанций и угольных шахт", – сказал Тимченко.

Он уточнил, что сейчас продажа любого актива может осуществляться только после получения разрешения от кредиторов "ДТЭК".

"У нас есть определенные приоритетные активы к продаже, критерием выступает их эффективность в вертикальной интеграции "ДТЭК Энерго". Я не хочу сейчас называть эти станции и шахты", – сказал Тимченко.

При этом он уточнил, что речь не идет о продаже "ДТЭК Западэнерго", которое поставляет электроэнергию на экспорт, однако допустил продажу всего бизнеса в сфере тепловой энергетики.

"Если у нас будет спрос на 10% портфеля станций и шахт, значит продадим 10%. Если будет на 100%, значит продадим 100%. Но это точно не распродажа. Мы точно будем учитывать социальный аспект и интересы наших сотрудников. Это будет совершенно четкий понятный подход, и его реализация будет возможной, если мы увидим в этом экономический интерес. Если нет, тогда мы будем дальше работать", – пояснил глава ДТЭК.

По его словам, в первую очередь стоит ожидать, что группа расстанется со своим российским угольным активом – шахтоуправление "Обуховское".

"Скорее всего, это произойдет в ближайшее время", – добавил Тимченко.

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Как сообщалось, в начале октября 2020 года ДТЭК Рината Ахметова уже отказался от аренды имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля". Кабмин согласился с предложением ДТЭК вернуть эти шахты в управление государства.

Сейчас в состав ДТЭК входят "Павлоградуголь" (добыча рядового угля в 2020 году – 16 млн тонн), шахта "Белозерская" (0,6 млн тонн), ш/у "Обуховское" (РФ), а также четыре обогатительных фабрики в Днепропетровской и Донецкой областях – Павлоградская, Добропольская, Октябрьская и Кураховская.

Угольная генерация ДТЭК суммарной установленной мощностью 13,53 ГВт, представлена "Востокэнерго", "Днипроэнерго" и "Западэнерго".