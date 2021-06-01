СБУ разоблачила коррупционную схему растаможки авто в Днепропетровской области

Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей таможенного поста Днепровской таможни на получении взяток во время растаможки авто. По предварительным оценкам, чиновники ежемесячно незаконно оформляли почти 30 автомобилей. Стоимость "услуг" составляла примерно $500 за авто, что позволяло зарабатывать до $15 тыс. в месяц.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По оперативной информации спецслужбы, чиновник наладил схему систематического получения взяток от владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые ввозили их на территорию Украины. За деньги он гарантировал не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении авто и минимизировать платежи в государственный бюджет. Для функционирования коррупционной схемы злоумышленник привлек местного брокера, предоставляющего услуги по растаможке.

По имеющейся информации, противоправно схема действовала примерно полгода.

Правоохранители задокументировали передачу взятки заместителю начальника таможенного поста на рабочем месте.

В рамках уголовного производства должностному лицу таможни и сотруднику брокерской фирмы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.