Решить судьбу "Северного потока-2" могут предстоящие встречи Байдена с Путиным и Зеленским, – Зеркаль

Экс-заместительница министра иностранных дел, бывшая советница главы НАК "Нафтогаз Украины" и новоназначенная советница министра энергетики Лана Зеркаль считает, что решить судьбу "Северного потока-2" могут предстоящие встречи президента США с президентами Украины и России.

Об этом Зеркаль рассказала в интервью Европейской правде.

"Это все зависит, на мой взгляд, от результатов встречи Путина с Байденом. Как я сегодня услышала, до этого будет встреча Байден-Зеленский. От этих двух встреч, на мой взгляд, очень зависит будущая судьба "Северного потока-2", - сказала Зеркаль.

Она подчеркнула, что США пока не отказались от санкций против "Северного потока-2", а поставили их "на паузу". Именно поэтому эти две встречи президента Байдена с главой РФ и президентом Украины могут иметь решающее значение.

Как сообщалось, в конце мая советница председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль ушла из госкомпании после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что после запуска газопровода "Северный поток-2" Россия приложит всевозможные усилия, чтобы контракт о транзите газа через территорию Украины не был продлен.