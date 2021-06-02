В Украине зафиксировали 2,2 тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 2 июня в Украине зафиксировали 2 205 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 104 ребенка и 85 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 262 человека, умерло 158 пациентов, выздоровело – 9 405. При этом, совершили 64 876 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 206 836 человек, выздоровело – 2 062 572, летальных случаев зафиксировали 50 857, провели 10 235 181 тест.

Кроме того, с начала кампании вакцинации против коронавируса в Украине привили 1 047 896 человек, за прошедшие сутки – 18 884. Полн6остью иммунизированы 132 508 украинцев.

Днем ранее, 1 июня, сообщали о 2 137 новых случаях заболевания COVID-19, 31 мая – о 1 703 случаях.