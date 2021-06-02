Нацполиция сообщила о подозрении в присвоении 750 тысяч чиновнику подразделения "Укрзализныци"

Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении должностному лицу подразделения АО "Укрзализнця" в присвоении 750 тыс. грн, выделенных на ремонт зоны ожидания для пассажиров столичного пригородного вокзала.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Полицейские установили, что чиновник одного из структурных подразделений Южно-Западной железной дороги АО "Укрзализныця", с целью завладения государственными средствами, составил соответствующие документы о выполнении строительных работ в пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский" с обществом с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что документы стали основанием для перечисления 750 тыс. грн на счет фиктивной фирмы. Кроме того, фигурант точно знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров эта компания не будет проводить.

Правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. За незаконную схему злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.