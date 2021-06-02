Контрабандисты планировали вывезти в Китай и страны Ближнего Востока тонну янтаря, – Офис генпрокурора

Правоохранители сообщили о подозрении четырем членам преступной группировки по факту незаконной добычи, сбыта и перевозки янтаря.

Как сообщает Офис генерального прокурора, группировка, в состав которой входили граждане Украины и иностранцы, наладили схему приобретения янтаря больших фракций, так называемого "пейзажа", у лиц, которые незаконно добывают его в Ривненской области.

"Используя закрытые профили в соцсетях, они совершали поиск покупателей "солнечного камня" и проводили онлайн-аукционы. В дальнейшем янтарь по поддельным документам перевозили контрабандой за границу, в частности в страны Ближнего Востока и Китайской народной Республики", – говорится в сообщении.

Кроме того, для безопасного обмена информацией злоумышленники создали специальное мобильное приложение, в котором для иностранных клиентов была возможность выбрать фракции янтаря по фотографиям и описанию, заказать их, безналично оплатить и отследить маршрут доставки по индивидуальному коду.

В рамках досудебного расследования было проведено 46 обысков на территории ривненской, Киевской областей и в Киеве. Было изъято более 1 тонны янтаря-сирца, янтарь-"пейзаж" и ювелирные изделия из янтаря весом 200 кг, оборудование для кустарной обработки камня, деньги, мобильные терминалы, мотопомпы и пожарные рукава.

Расследование продолжается, также решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.